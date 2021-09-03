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Lefkoşa'da sakin 22 yaşındaki kadın 6 aydır kayıp

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Lefkoşa'da sakin 22 yaşındaki kadın 6 aydır kayıp

Polis, dün, Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Aminata Jaiteh adlı kadından mart ayından beridir haber alınamadığının arkadaşları tarafından polisin bilgisine getirilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Polisten yapılan açıklamada, “Dün, Lefkoşa’da sakin Aminata Jaiteh’in (K-22) Mart 2021 tarihinden beridir kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı arkadaşları tarafından polisin bilgisine getirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir” denildi.

22 KİŞİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL ETTİ

Öte yandan, sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün ve bugün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 22 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Söz konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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