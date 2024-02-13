Lefkoşa'da korkutan kaza

Lefkoşa'nın Göçmenköy bölgesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki bir gencin kullandığı araç üç metrelik köprüden düşerek tavanı üzerinde durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, saat 20.20'de Lefkoşa'da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi'nde CS 078 plakalı salon aracı güney istikametine doğru kullanan Ahmet Kılıçkaya (E-19), Mardo önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, yolun sağından çıkarak köprü korkuluklarına çarptıktan sonra üç metre yüksekliğindeki köprüden düşerek tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin soruşturması sürüyor.