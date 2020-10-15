Lefkoşa'da korkutan kaza

Lefkoşa'da Ortaköy bölgesinde akşam saatlerindemeydana gelen zincirleme trafik kazası ucuz atlatıldı.Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 18:10 raddelerinde Lefkoşa'da Ortaköy 15. sokak üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 27 yaşındaki Anvar HYDYROV yönetimindeki GM 538 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Tekin Yurdabak Caddesine giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde Kuzey istikametine doğru seyreden Gönyeli de sakin 46 yaşındaki Murat DEMIRBAŞ yönetimindeki NL 430 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Çarpmadan sonra yoluna devam eden GM 538 plakalı araç caddenin Doğu kısmında önü Doğu istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Letkoşa'cla sakin 58 yaşındaki Yeşim ATEŞIN sorumluluğunda bulunan RH 347 plakalı aracın arka kısmına on kısmı ile çarptı.