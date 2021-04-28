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Lefkoşa'da büyük kaza: 1'i ağır 5 yaralı

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Lefkoşa'da büyük kaza: 1'i ağır 5 yaralı
Lefkoşa'da Fuar Alanı Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana gelen büyük kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün 12:40 sıralarında, Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Fuar Kavşağında 2 araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralıların Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor . Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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