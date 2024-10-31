Lefkoşa'da 25 yaşındaki genç araçlara zarar verdi, polisi darp etti, tutuklandı

Lefkoşa’da, demir boruyla araçlara zarar veren ve olay yerine gelen polis memurunu darp eden 25 yaşındaki şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre olay, bu sabah saat 02.30’da meydana geldi.

25 yaşındaki T.T., makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı, yerde bulduğu demir boruyla Lefkoşa şehir içi otobüslerine ait bilet kesme kabininin camını, bir iş yerine ait seyyar simit satış arabasının camlarını, park halinde bulunan bir aracın dikiz aynası ile üç aracın arka camlarına kasten ve kanunsuz olarak vurup kırarak kasti hasara uğrattı.

T.T. ayrıca, olay yerine gelen ve kendisini tutuklamaya çalışan polis memurunun görevini yapmasını da engelledi ve polis memurunu darp etti.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.

