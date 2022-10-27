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Lefkoşa çevre yolunda feci kaza

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Lefkoşa çevre yolunda feci kaza
Lefkoşa - Girne çevre yolunda saat 23.00 sıralarında yaşanan kazada bir ölü, 1 kişi yaralandı.
Çevre yolunun Taşkent kavşağı olarak bilinen kavşakta PJ 938 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak refüjdeki beton sete çarpması sonucunda meydana gelen kazada bir kişi ölürken bir kişi yaralandı.
Ayrıntılar daha sonra...
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