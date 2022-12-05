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Ledra Palace barikatında polisin dur uyarısına rağmen Kuzey’e geçen şahıs tutuklandı

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Ledra Palace barikatında polisin dur uyarısına rağmen Kuzey’e geçen şahıs tutuklandı
 Sadece diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palace Sınır Kapısı'ndan polisin dur uyarısına rağmen KKTC'ye geçen Güney Kıbrıs’ta sakin A.N. (E-34), güvenlik kameraları kayıtları kullanılarak kısa sürede yakalandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu kişi bugün 14.15 sıralarında polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen bairkattaki bariyere hasar vererek, KKTC’ye kanunuz giriş yaptı.
Açıklamada, olayın meydana gelmesi üzerine Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kayıtları yardımıyla kısa sürede tespit edilen zanlının polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.
Soruşturma devam ediyor.
 
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