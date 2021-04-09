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Lastiği patlayan TIR karşı şeride uçtu

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Güvercinlik Kavşağı yakınlarında lastiği patlayan TIR, karşı şeride geçti, o esnada karşı şeritten herhangi bir araç gelmemesi, faciayı engelledi

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Lastiği patlayan TIR karşı şeride uçtu
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Lefkoşa -Gazimağusa anayolu üzerinde bulunan Güvercinlik Kavşağı yakınlarında dün meydana gelen TIR kazası korkuttu.
Kaza saat 14.30 raddelerinde meydana geldi.
Ergin İlgu, yönetimindeki NK 379 plakalı TIR’la seyrederken Güvercinlik Kavşağı yakınlarında TIR’ın lastiği patladı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjden karşı şeride geçti. Karşı şeritten herhangi bir araç gelmemesi, faciayı engelledi. Kazada yaralanan olmaması yüreklere su serpti.
 
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