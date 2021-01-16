Lastiği patlayan kamyon devrildi

Ziyamet’te meydana gelen trafik kazasında, Yeşilköy istikametine seyreden kamyon, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bu sabah, Ziyamet'te Asma Bahçeler mevkiinde, 30 yaşındaki Ahmet Solak, yönetimindeki MC 371 plakalı kamyon ile Ziyamet istikametinden Yeşilköy istikametine seyrettiği sırada, kamyonun sağ arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp trafik levhasına çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.