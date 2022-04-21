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Lapta'da yürekler ağza geldi

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Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta-Karşıyaka anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen kazada üç kişi yaralandı. 
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Ekinci (E-27), yönetimindeki NH 212 plakalı araçla Karşıyaka istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma sonra da yolun dışındaki elektrik direğine çarptı. 

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hüseyin Ekinci ve araçta yolcu olarak bulunan Göksel Soyer (E-26) Lefkoşa Devlet Hastanesine, yine araçta yolcu olarak bulunan Selçuk Soyer (E-27) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi. 
 
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