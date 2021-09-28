Lapta'da yürekler ağza geldi

Lapta Başpınar’da, beton mikseri 1 metre yüksekliğindeki toprak zemine devrildi. Olayda yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 16:00 sıralarında meydana gelen kaza, yapımı devam eden bir inşaata beton dökmek için giden Yusuf Hamrayev (E-48)'in kullanımındaki HG 367 plakalı beton mikseri ile yokuş aşağıya geri geri gittiği esnada muhtemelen frenlerinin boşalması sonucu 1 metre yüksekliğindeki toprak zemine devrilmesi sonucu yaşandı.