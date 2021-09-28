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Lapta'da yürekler ağza geldi

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Lapta'da yürekler ağza geldi
Lapta Başpınar’da, beton mikseri 1 metre yüksekliğindeki toprak zemine devrildi. Olayda yaralanan olmadı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 16:00 sıralarında meydana gelen kaza, yapımı devam eden bir inşaata beton dökmek için giden  Yusuf Hamrayev (E-48)'in kullanımındaki HG 367 plakalı  beton mikseri ile  yokuş aşağıya geri geri gittiği esnada muhtemelen frenlerinin  boşalması sonucu 1 metre yüksekliğindeki toprak zemine devrilmesi sonucu yaşandı.  
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