Lapta'da kaçak estetik müdahale yapan, hekim olmayan kişiler tutuklandı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile polis iş birliğinde yapılan baskın neticesinde kaçak estetik müdahale yapan, hekim olmayan kişiler tutuklandı.

KTTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapta’da dün yapılan polis operasyonunda “sahte doktorlar” hasta üzerinde tıbbi medikal işlem yaparken tespit edilerek tutuklandı.

Açıklamada, “Adaya yurt dışından gelen ve hekim olmadığı halde kiraladıkları bir evde hastalara dolgu ve botoks gibi medikal işlem uygulayan kişiler, düzenlenen baskın sonucu tutuklanarak Lapta Polis Karakolu’na götürüldü. KTTB’ye kayıtlı olmayan hekimlerin ya da hekim olmayan kişilerin, medikal işlem yapmasının yasalarımıza aykırı olduğunu tekrardan hatırlatır, halk sağlığı için ciddi risk oluşturan bu duruma karşı polis ile iş birliği içinde operasyonların devam edeceğini duyururuz” denildi.

POLİSTEN AÇIKLAMA

Tabipler Birliği’nin duyurduğu, Lapta’da sahte doktorların tutuklanması olayıyla ilgili polis açıklama yaptı.

Polis açıklamasında dün saat 16.00 sıralarında, Alsancak’ta Tabipler Birliğine üye olmadıkları halde, bir şahsa dudak dolgusu işlemi yaptıkları tespit edilen E.P.(K-27), S.K.(K-30) ve F.G.'nin (E-20) tutuklandığı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

