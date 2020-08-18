Ozanköy’de evinin yaklaşık 10 metre uzağında bulunan su kuyusuna düşen 47 yaşındaki Mehmet Ali Kırmızıoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı.
Kırmızıoğlu, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki evinin bahçesinde, üstü kapalı su kuyusunun üzerinden geçtiği sırada saç kapağın kırılması sonucu içinde su bulunan 15 metre derinliğindeki kuyuya düşerek can verdi.
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