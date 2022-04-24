banner762
banner815
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
Emirlere Uymayarak Tarihin Akışını Değiştiren 11 Asker
41 0
Gençler, Dörtyol'a patladı
Gençler, Dörtyol'a patladı
35 0
 
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
Islander Cup ile ‘All-Star’ gecesi
11 0
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
'Teslimat'a uluslararası sekizinci ödül
16 0
Mağusa'da çifte şampiyonluk coşkusu
Mağusa'da çifte şampiyonluk coşkusu
18 0
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
Ağır vasıta araç böyle mi kullanılır?
90 0
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da devam ediyor
9 0
banner797
banner794

Kuyuya düşen oğlak İtfaiye ekiplerince kurtarıldı

banner476

banner825
Kuyuya düşen oğlak İtfaiye ekiplerince kurtarıldı
Karşıyaka’da  dağlık arazide bulunan12 metre derinlikteki kuyuya düşen oğlak, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye  göre, saat 12.00 sıralarında, Karşıyaka'da Mehmet Dereli'ye ait bir oğlak, dağlık arazi içerisinde bulunan  etrafı otlarla kaplı 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü. 
Oğlak, İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu  kuyudan sağ salim çıkarılarak, sahibine teslim edildi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.