Kuyuya düşen oğlak İtfaiye ekiplerince kurtarıldı

Karşıyaka’da dağlık arazide bulunan12 metre derinlikteki kuyuya düşen oğlak, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında, Karşıyaka'da Mehmet Dereli'ye ait bir oğlak, dağlık arazi içerisinde bulunan etrafı otlarla kaplı 12 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Oğlak, İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kuyudan sağ salim çıkarılarak, sahibine teslim edildi.