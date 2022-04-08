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Kuyuya düşen kişiyi sivil savunma kurtardı

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İskele’de 4.5 metre derinliğinde bir kuyuya düşen 46 yaşındaki Hasan Duba, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı

Kuyuya düşen kişiyi sivil savunma kurtardı
 
İskele bölgesinde dün sabah kuyuya düşen Hasan Duba, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. 
Dün 08.30 sıralarında 46 yaşındaki Hasan Duba’nın kuyuya düştüğü ihbarı gelmesi üzerine, Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.
Kuyudan çıkarılan ve bilinci yerinde olduğu belirtilen şahsın, sağlık kontrolleri için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kuyunun ağzı açık, etrafı otlarla kaplı ve etrafında hiçbir emniyet tedbiri bulunmadığı ve derinliğinin 4.5 metre olduğu belirtildi.

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