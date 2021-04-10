Kuşku yaratan para transferi

Siber suç soruşturmasında Nijeryalı bir öğrencinin hesaptan 137 bin Euro çektiği ortaya çıktı. Öğrencinin tutuksuz yargılanması kararı dikkat çekti

Şubat 2021 tarihinde meydana gelen siber suç ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Great Chenemarho Eze dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Tunceli olguları aktardı. Tunceli, 17 Mart 2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne gelen şikâyette 5 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Danimarka ve Türkiye’de faaliyet gösteren iki işletme arasında mobilya alışverişi karşılığında ödeme için iki işletme arasındaki yapılan mail yazışmalarının Bilişim Sistemleirne müdahale edilerek hacklendiğini belirterek, böylece hesap alıcı bilgilerinin değiştirildiğini, Türkiye’deki işletmeye gitmesi gerek 137 bin Euro’nun KKTC’de faaliyet gösteren bir işletme hesabına yönlendirildiğini kaydetti. Polis, paranın söz konusu hesaptan daha sonra nakit olarak çekildiğinin tespit edildiğini dile getirerek, paraların Girne’de ikamet eden Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze isimli zanlıya teslim edildiğinin belirlendiğini ifade etti. Zanlının 19 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu paranın Nijerya’da bir şahıs tarafından yatırım yapılması amacıyla kendisine gönderildiğini, bu nedenle banka hesabı temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis soruşturma kapsamında zanlının ikametgahında yapılan aramada 5 adet cep telefonu ve 3 adet laptop bilgisayar bulunarak emare yapıldığını söyledi. Polis zanlının ayrıca telefonlardaki güvenlik şifrelerini de vermediğini aktardı. Polis zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 50 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 1 kişinin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

