Kuryeyi döven zanlı, kaçak çıktı

Alayköy’de Nurullah Gökçe adlı kişi, gazete dağıtımı hususunda aralarında anlaşmazlık çıkan bir kuryeyi ciddi şekilde darp etti. Tutuklanan Gökçe’nin 181 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Alayköy’de Hala Sultan Sokak’ta önceki gün saat 09.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu 27 yaşındaki Nurullah Gökçe, 46 yaşındaki isminin baş harfleri C.K.’nin yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, bahse konu şahsı kasten ittirip yere düşürdüğü sırada cebindeki cep telefonunun kırılarak, hasara uğramasına sebep oldu.

Olayın ardından “kastı hasar, ciddi darp, uygunsuz tavır hareket ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan Nurullah Gökçe dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 09:30 raddelerinde Alayköy'de Hala sultan sokak D-5 adresinde faaliyet gösteren Starlife isimli iş yeri önünde gazete dağıtımı hususunda aralarında anlaşmazlık çıkan Haspolat'da sakin kurye isminin baş harfleri C.K.’nin yüzüne yumruk atarak ciddi şekilde darp edip, sağ ile kolundan tutup asfalt yol içerisine ittirip yüz üstü yere düşürerek giymekte olduğu pantolonun cebinde bulunan Shaomi Redmi 12 marka cep telefonunun kırılarak 6 bin TL kasti hasara uğramasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, olayın ardından yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 181 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğunu, iş yeri izni için başvuru yaptığını ancak henüz sonuçlanmadığını söyledi. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

