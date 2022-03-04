Kurye Operasyonu'yla uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen Kurye Operasyonu kapsamında, ülkeye sokulmaya çalışılan, piyasa değeri 2 milyon TL olan 5.5 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. operasyon kapsamında 4 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 16:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyon (Kurye Operasyonu) sonucu ülkeye giriş yapan M.M.E.N.(K-45)’nin tasarrufundaki bavulda yapılan aramada; yaklaşık 5 Kilo 500 Gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.S.(E-29), P.O.C.(E-28) ve C.R.U.(E-28) tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, P.O.C.(E-28)’nin Lefkoşa’daki ikametgahında bugün yapılan aramada ise; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam etmekte.