Kurşunlamada iki tutuklu

Gazimağusa’da Zeynep Ertosun’a ait tadilat aşamasındaki eve 6 el ateş edilmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı



Gazimağusa’da Veyselliler Bölgesi’nde Zeynep Ertosun’a ait tadilat aşamasındaki evin 6 el ateş edilerek kurşunlanmasıyla ilgili soruşturmada 35 yaşındaki isminin baş harfleri M.K. ve 42 yaşındaki isminin baş harfleri K.Ç. tutuklandı.

Dün Gazimağusa Kaza MAhkemesi’ne çıkarılan zanlılar 2’şer gün tutukluluk aldılar.

Meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli Canberk Sağer, 10 Ekim’de saat 09.00’da Derinya Bölgesi’nde Vahit Güneri Caddesi’ndeki boş tarla içerisinde, terk edilmiş, vaziyette şüpheli bir araç tespit ettiğini belirten tanık polis, konu aracın zanlı K.Ç.’ye ait olduğunu öğrendiğini ve K.Ç.’den açık bir ifade temin ettiğini anlattı. K.Ç.‘nin, aracı 3 ay önce satın alıp, 9 Ekim’de saat 22.00’da arabası arızalı olduğu için kullanması için M.K.’ye verdiğini öğrendiğini kaydeden tanık polis, her iki zanlıyı tutukladığını anlattı. Tanık polis, incelediği kamera kayıtları sonucu, boş arazide terkedilmiş olarak bulduğu aracın, olay tarihinde saat 04,05 raddelerinde olay mahalinden şüpheli bir vaziyette kaçtığını tespit ettiğine vurgu yaptı. Olayla ilgili birçok kişiden ifade temin eden polis, parmak izi araştırması yapıp, kamera kayıtlarını inceleyeceğini belirten tanık polis, soruşturmasını çok yönlü sürdürdüğünü ve henüz tamamlamadığını kaydederek mahkemeden zanlılar aleyhine tutukluluk emri talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, tanık polisin yemin altında verdiği şehadeti ve talebini değerlendirerek, konu suçların yaygınlığına dikkat çekti ve soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

