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Kurala uymadı, 6 ay hapis cezası aldı

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Kurala uymadı, 6 ay hapis cezası aldı
Lefkoşa'da 2020'nin Temmuz ayı içerisinde tasarrufunda 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan ve daha sonra “Denetimli Serbestlik” hakkından yararlanırken ispat- ı vücut kuralına uymayan sanık Hasan Taş, dün çıkarıldığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 ay hapis cezası aldı.
 
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