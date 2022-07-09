Kurala uymadı, 6 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa'da 2020'nin Temmuz ayı içerisinde tasarrufunda 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan ve daha sonra “Denetimli Serbestlik” hakkından yararlanırken ispat- ı vücut kuralına uymayan sanık Hasan Taş, dün çıkarıldığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 ay hapis cezası aldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.