Lefkoşa’da üzerinde 4 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ile yakalanan ve uyuşturucu satışı yaptığı ortaya çıkan Mustafa Kuni’ye 16 ay hapis cezası verildi







Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ithal, alma, tasarruf ve verme” suçları ile ilgili olarak yargılanan Mustafa Kuni’nin dava kararı açıklandı. Kuni’ye 16 ay hapis cezası verildi.

Narkotik tarafından 4 Ekim 2021 tarihinde alınan bir bilgide sanığın ikametgâhında uyuşturucu satışı yaptığı bilgisinin alındığını söyledi. Polis, sanığın ikametgâhının önünde tespit etmiş ve üzerinde yapılan aramada 8 ayrı kâğıda sarılı yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde, 860 Euro ve 940 TL nakit parayı emare almıştı. İkametgâhında yapılan aramada kâğıt parçaları ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet hassas terazinin bulmuştu. Gönüllü ifade veren sanık, konu maddeleri aranan bir şahıstan 30 gram olarak 250 Euro karşılığında satın aldığını, bir kısmını içtiğini, 10 gramının da satışını yapıp, 2 bin TL elde ettiğini beyan etmişti.

