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Kundaklama zanlısı yakalandı

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Mağusa’da Ayşe Kurucu’nun kullanımındaki aracın kundaklanması ile ilgili Mahmut Gazi Demirel isimli şahıs tutuklandı

Kundaklama zanlısı yakalandı
 
 
Mağusa’da 5 Ekim tarihinde Ayşe Kurucu’nun kullanımındaki PC 366 plakalı aracın kundaklanması ile ilgili polis Mahmut Gazi Demirel isimli şahsı tutukladı.
Kıbrıspostasına göre zanlı Demirel, “Kasti hasar” suçlaması ile dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.
Mahkeme soruşturma maksadı ile zanlı Demirel’in 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Polis suçla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 kişinin daha arandığını açıkladı.
TELEFON DÖKÜMLERİNDEN OLAY SAATİ BÖLGEDE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Gökhan Yıldırım mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Mahmut Gazi Demirel’in 5 Ekim 2020 tarihinde Mağusa’da meydana gelen “Kasti hasar” suçundan methaldar olduğunu açıkladı.
Yıldırım, 5 Ekim 2020 tarihinde saat 00:45 raddelerinde, Akdoğan Sokak No 47 A adresindeki ikametgahın Batı istikametine garajda park halinde bulunan Cüneyt Tamavcı adına kayıtlı ancak 3 yıldan beridir Ayşe Kurucu’nun kullanımındaki PC 366 plakalı aracın meçhul şahıslar tarafından muhtemelen üzerine yanıcı madde dökülerek tamamen yakılarak hasara uğratıldığını anımsattı.
Konu araçta yaklaşık 45 bin TL hasar meydana geldiğini kaydeden Yıldırım, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde alınan bilgi ışığında zanlının da içerisinde bulunduğu iki ayrı ismin tespit edildiğini açıkladı. Bilahare temin edilen telefon dökümleri ışığında zanlının ve isim olarak belirlenen diğer şahsın, olay günü ve olay saatinde konu aracın hasara uğratıldığı bölgede olduklarının tespit edildiğini açıkladı.
Mesele ile ilgili olarak zanlı ve ismi belirlenen şahıs ile ilgili derdest emrinin temin edildiğini kaydeden Yıldırım, zanlının 26 Ekim 2020 tarihinde, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.
Zanlının dün itibari ile gönüllü ifade verdiğini belirten Yıldırım, zanlının diğer şahıs ile birlikte Mağusa’ya uyuşturucu madde almak için geldiklerini ve zanlının beraberindeki şahsı olay yerine 30 ile 20 metre yakın bir yere indirip bir saat sonra daha ileriden aldığını beyan ettiğini açıkladı.
Zanlının tutuklanması ile soruşturmanın yeni başladığını kaydeden Yıldırım, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
 
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