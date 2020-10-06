Kundaklama şüphesi

Mağusa'da Ayşe Kurucu'nun kullanımındaki araç, evin garajında yanarak kullanılmaz hale geldi
Mağusa'da Akdoğan Sokak, Baykal bölgesinde sabahın ilk saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Dün sabaha karşı 00.15 sıralarında garajda park halinde bulunan PC 366 plakalı salon araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangının kundaklama nedeniyle çıktığından şüpheleniliyor.
Aracın Cüneyt Tamavcı'ya ait olup 3 yıldan beri Ayşe Kurucu isimli kadının kullanım ve sorumluluğunda olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili konuşan Ayşe Kurucu; "Kim, niçin ve neden yaptı bilmiyorum. Kimseyle bir düşmanlığımız da yok" dedi.
İlk tespitlerde aracın bagaj kısmında yangının başladığı belirtildi. Aracı kullanımda bulunduran Ayşe Kurucu aracın gidişini üzgün gözlerle izledi. Aracın kaskosu olduğu öğrenildi.