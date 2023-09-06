Kundakçıya iki yıl hapis

Gönyeli’de meydana gelen kundaklama meselesi ile ilgili olarak yargılanan İlham Kharbouchı hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanığın 10 Ekim 2021 tarihinde saat 06.45 raddelerinde aralarında bulunan husumet sebebiyle Gönyeli’de sakin Yasin Sarhan’ın kiracı olarak ikamet etmiş olduğu Kuzucuk Sok. Abbas Demir Apt. D/1 numaralı ikametgâhının yatak odası içerisindeki yatağına kasten ve kanunsuz olarak sönmemiş sigara izmariti atıp yangın çıkmasına sebep olduğunu belirtti. Aksun, sanığın yargılandığı “Binalardaki Eşyaları Ateşe Vermek ve Kasti Hasar” suçlu bulunup mahkum edildiğini söyledi.

