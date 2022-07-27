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Kundakçıya dört ay hapis

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Lefkoşa’da Grand Pasha Otel’in balkon kısmını ateşe veren Dursun Tolga Aygün, dört ay hapis cezasına mahkum edildi

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Kundakçıya dört ay hapis

Lefkoşa’da 04.04.2022 tarihinde saat 09:15 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren Grand Pasha isimli otelin Kuzeye balkon kısmını ateşe veren Dursun Tolga Aygün, 4 ay hapis cezası aldı.
Kararı Kıdemli Yargıç Şerife Katip okudu. Katip, sanığın mahkum olduğu suçların uzun süreli hapis cezası öngören suçlardan olduğunun altını çizdi. Katip, sanığın ciddi psikolojik sorunları olduğunu ifade etti.
Dava konusu olay nasıl olmuştu?
04.04.2022 tarihinde saat 09:15 raddelerinde Mehmet Akif Caddesi Kumsal adresinde faaliyet gösteren ve Grand Pasha isimli otelin Kuzeye bakan balkon kısmında monte edilmiş Telsim Şirketine ait 2 adet verici, otele ait 1 adet uydu anteni, kapalı ambar içerisinde bulunan 3 adet rulo şeklinde muhafaza edilen halılar Lefkoşa'da sakin Dursun Tolga Aygün tarafından üzerlerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kundaklanıp bina içerisinde bulunan eşyalara zarar verilmesiyle gerçekleşmişti.
 
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