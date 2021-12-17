Kundakçıya 16 ay hapis

Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic. LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda meydana gelen yangın meselesi ile ilgili olarak tutuklanan İsa Akdeniz, 16 ay hapis cezası aldı.





Sanık İsa Akdeniz, 11 Mayıs 2021 tarihinde, Minareliköy kirli sanayi bölgesinde faaliyet göstermekte olan Hatipoğlu Tic.LTD isimli geri dönüşüm fabrikasının avlusunda üç yanı sandviç panellerle kapalı bulunan atık plastik kırma makinesinin bandı, avlu içerisinde bulunan iki adet big beg kırık plastik torbaları içerisinde yaklaşık 3 ton kırılmış plastik ve avluda işlem görmemiş yaklaşık 300 ton atık naylonları kasten ateşe verip, 25 bin 250 TL zarar meydana gelmesine neden olmuştu.

