Kümesten uyuşturucu fışkırdı

Gönyeli’de, 27 yaşındaki Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi’nin evinde yapılan aramada, narkotik köpeği Lili’nin tepkisiyle kümes içinde gömülü halde 35 gram kokain, 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi

Gönyeli’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen “Derin Zula Operasyonu” kapsamında bir miktar uyuşturucu bulundu ve bir kişi tutuklandı.

27 yaşındaki Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi’nin evinde yapılan aramada yaklaşık 35 gram ağırlığında “Kokain” ve yaklaşık 5 gram ağırlığında “Hintkeneviri” türü uyuşturucu maddeler ile içlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki adet öğütücü bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Derin Zula operasyonunda yakalanan zanlı Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olguları aktardı. Polis; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibinin düzenlediği Derin Zula isimli operasyon kapsamında zanlı Hüseyin Gökçeoğlu Soygazi’nin tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığına dair bilgi alındığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgahına yapılan baskında banyo odasının camından yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna dair uyuşturucu maddeyi attığını ve ikametgahının kapısını açmadığını anlattı. Polis, kapının zorla açıldığını ve ikametgahta tütünle karışık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile öğütücünün bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, ikametgahın bahçesindeki kümes içine narkotik köpeği Lili’nin yere tepki vermesiyle gömülü halde 35 gram kokain, 4 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile öğütücünün narkotik köpeği Lili’nin tepkisiyle yapılan aramada bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan bir kişi olduğunu zanlının itiraf içerikli ifadesinin teyit ve tekzibinin araştırılması gerektiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

