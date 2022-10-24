banner875
banner815
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
“Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”
7 0
13 0
 
Dolandırıcılar yine iş başında
Dolandırıcılar yine iş başında
44 0
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
Mormenekşe Erhan’la ‘oh’ çekti
73 0
Ağaçların yüzü güldü
Ağaçların yüzü güldü
15 0
Tırmanmada final zamanı
Tırmanmada final zamanı
14 0
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
Girne- Alsancak yolunun ikinci etap çalışmaları bugün başladı
17 0
banner878

Kumarhanenin asma tavanı çöktü: 1 ağır 5 kişi yaralandı

banner476

banner825
Kumarhanenin asma tavanı çöktü: 1 ağır 5 kişi yaralandı
Girne'de bulunan bir casinonun kumarhanesindeki asma tavanın çökmesi sonucunda biri ağır 5 kişi yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre saat 13.30 sıralarında, Girne'de faaliyet gösteren Viva Casino isimli kumarhanenin asma tavanının çökmesi sonucu kumarhane içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıslar Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılmışlardır. Yaralılara yapılan  müdahalenin ardından, olayda ağır yaralanan  bir kişi Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken  diğer yaralıların tedavilerine  ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde devam ediliyor.  Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.