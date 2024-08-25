Kumarhanede düşürülen cüzdanı çaldı

İskele’de bir kumarhanede düşürülen para cüzdanını bulup çalan kişi tutuklandı.
Polis Basın Bültenine göre, geçen haftalarda, İskele’de faaliyet gösteren bir kumarhanenin tuvaletinde düşürülen para cüzdanı ve içindeki 1000 Euro ile 800 Stg nakit paranın bulunup alınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen A.M. (E-57) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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