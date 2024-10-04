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Kum yüklü kamyon yola devrildi

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Kum yüklü kamyon yola devrildi
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Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde öğle saatlerinde tyaşanan kazada yürekler ağza geldi.
Polistenverilen bilgiye göre kaza saat 14:20 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Saim Mert INNALI (E-23), yönetimindeki TPF 589 plakalı kum yüklü kamyon ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği esnada Pirhan yakınlarında sağ ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düşüp akabinde karşı şeride geçerek sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan kamyon sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahade altına alındı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Gazimağusa - Lefkoşa anayolu, Lefkoşa gidiş istikameti, Pirhan yakınlarında meydana gelen trafik kazası sebebiyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza sonrası devrilen hafriyat yüklü kamyonun vinç yardımı ile kaldırılması nedeniyle yol ve trafik güvenliği için, anayolun Lefkoşa gidiş istikameti Dörtyol çemberinden itibaren trafik akışına geçici süreliğine kapatıldı.
Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gidecek sürücüler için ulaşım, Dörtyol kavşağından itibaren Geçitkale üzerinden sağlanıyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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