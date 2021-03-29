Küçük kız kürtaj için İzmir’e götürülmüş

Dipkarpaz’daki 16 yaşındaki kıza tecavüz davasında kızın ailesinin kürtaj için kızı İzmir’e gönderdiği ortaya çıktı



Dipkarpaz köyünde infiale neden olan tecavüz olayı ile ilgili tutuklanan isimlerinin baş harfleri İ.G, S.D. ve S.Ç. olan üç zanlı hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

Zanlı İ.G. “16 yaşından küçük kızla cinsi münasebet”, “Irza geçme”, “Zorla alıkoyma”, “Vahim zarar” ve “Cinsel istismar”, S.D ve S.Ç ise ilk etapta “Irza geçme” suçlamaları dün ek tutukluluk talebi ile Mağusa’da nöbetçi mahkeme karşısına çıkarıldı.

Kıbrıspostasına göre Polis geçtiğimiz gün temin edilen tutukluluk süresi içerisinde yapılan icraatları anlatırken, şahadetin sonunda polis subayına sorular sorup iddialarda bulunan müştekinin amcasının oğlu olan İ.G.’nin avukatı Öner Şerifoğlu ile yine küçük kızın 4 aylık hamile olduğu dönem içerisinde kıza tecavüz ettiği iddia edilen S.Ç’nin avukatı Fuat Olgan’ın iddiaları ortalığı karıştıracak nitelikte.

Küçük kızla ilk kez 2018 yılında birlikte olarak “kızlık zarını” bozup vahim bedensel zarara uğrattığı da iddia edilen ve 2020 yılı Mayıs ayında konuşma vaadi ile bir kez daha cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen İ.G.’nin avukatı Öner Şerifoğlu mahkemede küçük kızın anne ve babası ile Türkiye’ye, İzmir’e 31 haftalık bebeği kürtaj ile aldırmak için gittiğini ve şikayetin, polisin iddia ettiği gibi baba tarafından değil, İzmir’de muayene eden doktorun kürtajı kabul etmeyip polise bildirmesi ile gerçekleştirdiğini iddia etti.

Polis avukatın iddialarını kısmen doğrulayarak, ailenin hamilelikten haberdar olduğunu, 17 Mart tarihinde kürtaj için Türkiye’ye gittiklerini açıkladı.

Öte yandan küçük kız ile 4 aylık hamile olduğu dönemde, kızın çıplak fotoğraflarının kendisine atılmasının ardından kız ile irtibata geçip Rum İlkokulu arkasında cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen S.Ç’nin avukatı Fuat Olgan’ın ailenin söz konusu hamlelikten ne zaman haberi olduğunu sorması üzerine, polis, küçük kızın Mağusa’da Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. A. Ö. Ö. tarafından muayene edilmesinin ardından ailenin hamileliği öğrendiğini açıkladı.

Polisin mahkemedeki ifadesinde ise Dr. A.Ö.Ö.nün muayenede 16 yaşındaki kızda tespit ettiği gebeliği polise bildirmediği ortaya çıktı.

Öte yandan, polis, ilk olarak temin edilen 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde ikinci kez polise gönüllü ifade veren zanlı S.Ç’nin müşteki kızın fotoğrafını kullanarak tehditle ilişkiye girdiğini kabul ettiğini açıkladı. Bunun üzerine ise avukat Fuat Olgan, müşteki kıza ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafların Dipkarpaz köyünde birçok kişiye dağıtıldığını, ailenin de durumdan haberdar olduğunu ve müştekinin iddia ettiği gibi ilişkiye girmesi için aile ile tehdit edildiği iddialarının gerçekleri yansıtmadığını iddia etti.

Polis söz konusu fotoğrafların köyde birçok kişiye dağıtıldığını doğrulayarak bu nedenle soruşturmanın hassas ve titiz bir şekilde ilerlediğini, zanlılara ait cep telefonlarında uzman incelemelerinin soruşturma için büyük önem arz ettiğini açıkladı.

Olayın soruşturmasını yürüten Polis Subayı Erdim Kara mahkemede verdiği ifadesinde ise olayın ciddiyetine ve hassasiyetine dikkat çekerek hem olayın eski tarihli olması hem de bölgenin ve ailenin gergin olması nedeni ile soruşturmanın zor koşullar altında yürütüldüğünü açıkladı.

Kara, müştekinin hala daha karantina altında olduğunu belirterek Sosyal Hizmetler görevlisi eşliğinde temin edilen şikayetçi ifadesinde amcasının oğlu olan İ.G’nin 2018 yılında konuşmak vaadi ile kendisini abisine ait öğretmen lojmanına götürüp rızası hilafına cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. Müşteki kızın, İ.G’nin 2020 yılı Mayıs ayında yeniden konuşmak vaadi ile aracı ile aldığını beyan ettiğini söyleyen Kara, İ.G’nin bu kez bir ormanlık alanda küçük kızla ilişkiye girdiğini aktardı.

Kara, müştekinin beyanına göre, dayısının oğlu olan S.D’nin ise 2020 yılı Temmuz veya Ağustos aylarında müşteki kızı konuşmak için aracına alıp bir piknik alanına götürerek ilişkiye zorladığını, Eylül ayında ise su depolarının olduğu bölgede aracında ilişkiye zorladığını açıkladı.

Zanlı İ.G’nin polise ifade vermediğini söyleyen Kara, zanlının iftiraya uğradığı beyanında bulunduğunu, zanlı S.D’nin ise polise verdiği ifadesinde müşteki kız ile konuşup buluştuğunu ancak ilişkiye girmediğini söylediğini açıkladı.

Müşteki kızın kadın doğum uzmanı tarafından muayene edildiğini belirten Polis Subayı Kara, henüz 17 yaşına yeni basmış olan müşteki kızın 29 ile 31 haftalık gebelik ile uyumlu bir gebelik sürecinde olduğunu açıkladı. Kara doktordan edinilen bilgide DNA testi için 31 haftalık gebelik sürecinde numune alınmasının riskli olduğunun, gebeliğin 34’üncü haftasında yine risk taşıyacağının ancak numune alınabileceğinin öğrenildiğini açıkladı.

Zanlıların cep telefonlarının emare alındığını ve inceleme yapılması için PGM Data Veri İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini aktaran Polis Subayı Erdim Kara, söz konusu birimden gelecek olan raporun soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kara hem yürütülen soruşturmanın selameti açısından hem de zanlıların can güvenliği açısından 3 zanlının da 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, huzurunda aktarılan şahadet, beyan ve iddiaları değerlendirerek, yürütülen soruşturmanın selameti açısından 3 zanlının da 5’er gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.



