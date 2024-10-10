Küçük Kaymaklı'da 60 gram kenevir tespit edildi

Ülke genelinde dün yapılan denetimlerde çeşitli yerlerde uyuşturucu ele geçirildi.

Küçük Kaymaklı’da CÖŞ ekipleri tarafından bir şahıs üzerinde 60 gram ağırlığında kenevir türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Söz konusu şahıs ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen dört kişi tutulandı.



Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 00.40 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından, bulunduğu araç içerisinde şüpheli olarak görülen H.A.A.A.’nın (E-21) üzerinde ve söz konusu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 60 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak akındı.

Bahse konu şahıs ve aynı araçta tespit edilip mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.G.(E-20), B.M.B.S.(E-20), M.F.H.(E-22) ve Y.M.(E-20) tutuklandı.



Gemikonağı’nda uyuşturucu tasarrufu: 1 kişiye tutuklama

Gemikonağı’nda aynı gün saat 2.30'da Şehit Salahi Mehmet Sokak’ta, Lefke Polis Karakoluna bağlı polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülen M.H.A.nın (E-22) üzerinde ve akabinde kaldığı ikametgahta yapılan aramalarda, toplam iki gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4 bin 110 TL ve 20 Stg nakit para tespit edilerek emare olarak akındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.



Ercan’da narkotik köpeğin tepki verdiği yolcudan bir gram kenevir çıktı

Ercan Havalimanı’nda dün narkotik detektör köpeğinin tepki verdiği yolcu üzerinde yapılan aramada “kanunsuz uyuşturucu madde” tespit edildi, şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 08.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan F.Ş.’ye (E-40 narkotik detektör köpeğinin tepki vermesine sonucu, F.Ş.’nin üzerinde ve eşyalarında polis tarafından arama yapıldı. Aramada, tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.



Aracında sentetik cannobinoid içerdiğine inanılan kağıt parçası tespit edilen şahsa tutuklama

Aynı gün, bir araç sürücüsünün üzerinde ve aracında yapılan aramada şahsın tasarrufunda sentetik cannobinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet kağıt parçası tespit edildi, şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 20:30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolu üzerinde Aslanköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kazaya methaldar araç sürücüsü Ş.D.’nin (E-28) şüpheli hareketleri sonucu polis tarafından üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda, tasarrufunda sentetik cannobinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan iki adet kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı.



Tasarruflarında 2 gram kenevir tespit edilen 3 kişi ve olayla bağlantısı olan 1 kişiye tutuklama

Geçitköy’de tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında kenevir olduğuna inanılan madde tespit edilen 19 ve 20’li yaşlarında üç kişi ve olayla bağlantısı olan bir erkek şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 21:00 sıralarında, Geçitköy’de, Çamlıbel Polis Karakoluna bağlı polis ekibi tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü B.T.K. (E-19) ve araçtaki yolcular H.T.(E-20) ile İ.A.’nın (K-20) şüpheli hareketleri sonucu üzerlerinde ve söz konusu araçta arama yapıldı. Aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Akabinde, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen U.K.’nin (E-) Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

