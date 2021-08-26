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Küçük Karel kurtarılamadı

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Küçük Karel kurtarılamadı

Lefkoşa'da yeni kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki Karel Taşkentli yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza, saat 17.20 sıralarında meydana gelen kazada, Gözde Demirkaya Taşkentli (K-34) kullandığı NN 093 plakalı araçla Taşkent istikametinden güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrederken UKÜ çemberine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu  araçta yolcu olarak bulunan Karel Taşkentli(E-5)  kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde aldığı yaralara dayanamayarak yaşamını yitirirken, araç sürücüsünün tedavisi halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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