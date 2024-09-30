KSTU soruşturmasında yargılanan S.G. ile B.Ö.’nün davası 14 Ekim’e ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G. ile asistanı B.Ö., bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Tutku Candaş huzurunda görüşülen dava, 14 Ekim'e ertelendi.



- Avukat



Mahkemede söz alan sanık S.G.’nin avukatı Doğa Zeki, süreç başladı başlayalı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, “Bütün davalar önümüze getirilip davalarımızı görmek istiyoruz.” dedi.

Savcı Mustafa İldeniz’in kontrolündeki dosyaların dışında hiçbir ilerlemenin olmadığını kaydeden Avukat Zeki, davaların ilerlemediğini öne sürdü.

Avukat Zeki, Savcı İldeniz'in dosyaların açılması için mücadele ettiğini ancak onun dışında ciddi tıkanmaların olduğunu kaydetti.

