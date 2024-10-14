KSTU soruşturması ilişkin dava 12 Kasım’a ertelendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından S.G ile okulun uluslararası ofis sorumlusu A.S. ve asistan B.Ö. bugün Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.





Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, davayı 12 Kasım Salı'ya ertelerken, zanlıların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sanıklar aleyhinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar, toplam 130 davadan itham edilmişti.

