Krem kutusundan uyuşturucu çıktı

Afrika uyruklu Ozioma Peter Okenwa, Güzelyurt’ta polisin gerçekleştirdiği ‘Huzur Operasyonu’ kapsamında bir krem kutusu içerisinde 12 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalandı

Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hint Keneviri Alma Ve Tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan 25 yaşındaki zanlı Ozioma Peter Okenwa mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı. Polis, zanlının suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 21.01.23 tarihinde saat 14.50 raddelerinde Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde huzur operasyonu kapsamında Güzelyurt Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından; zanlı Ozioma Peter Okenwa’nın tasarrufunda Arko krem kutusu içerisinde beş ayrı foil kağıdı parçalarına sarılı yaklaşık 12 gram ağırlığında Hintkeneviri uyuşturucu türü olduğuna inanılan maddenin bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, adı edilen zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis memuru İbrahim Atabek, zanlının cebindeki kutuyu bir evin avlusuna attığını ve o sırada alıkonulduğunu belirtti. Polis, söz konusu uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, maddenin analize gönderileceğini belirtip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

