banner875
banner885
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
11 0
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
17 0
 
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
12 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
26 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
23 0
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
283 0
Aslan evinde dört dörtlük
Aslan evinde dört dörtlük
26 0
banner878

Kozanköy- Karşıyaka yolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

banner476

banner825
Kozanköy- Karşıyaka yolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı
Polis, aşırı  yağışlar nedeniyle çökme meydana gelen  Kozanköy - Karşıyaka yolunun trafik akışına kapatıldığını açıkladı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Ardahan - Kantara - Kaplıca yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer beş metreye kadar düştüğü belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.