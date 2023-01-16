Kozanköy- Karşıyaka yolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Polis, aşırı yağışlar nedeniyle çökme meydana gelen Kozanköy - Karşıyaka yolunun trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Ardahan - Kantara - Kaplıca yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer beş metreye kadar düştüğü belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.

