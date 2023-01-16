Kozanköy- Karşıyaka yolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

Polis, aşırı yağışlar nedeniyle çökme meydana gelen Kozanköy - Karşıyaka yolunun trafik akışına kapatıldığını açıkladı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Ardahan - Kantara - Kaplıca yolları üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer beş metreye kadar düştüğü belirtilerek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.