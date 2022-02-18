Korumaların ikisi de sabıkalı çıktı

Cinayet yerinde havaya ateş açtıkları gerekçesiyle tutuklanan Falyalı’nın iki koruması cezaevine gönderildi





Çatalköy’de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetinden sonra

"Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan Falyalı’nın korumaları Türkistan Gülce ve Halil Işık dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin zanlılar Türkistan Gülçe ve Halil Işık'ın Halil Falyalı'nın korumaları olduğunu ve Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırı sırasında olay yerine geldikleri sırada zanlı Gülce'nin 2 el zanlı Işık'ın ise 3 el havaya ateş ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Özmüezzin, zanlıların gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ve silahların üzerlerinde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını ve iki zanlının da sabıkaları bulunduğunu kaydeden Özmüezzin, zanlıların 20 günü aşmayacak şekilde hükümsüz olarak cezaevine gönderilmelerini talep etti. Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak şekilde hükümsüz olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.



