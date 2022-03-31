Korsan taksicilere suçüstü

Ülkede son zamanlarda taksiciler tarafından artan korsan taksicilik yapılıyor şikayetlerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü el atarak operasyon yaptı.Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği ekipleri yaptıkları büyük operasyonda özel araçlarla korsan taksicilik yapanlara göz açtırmadı.Bugün Lefkoşa genelinde yapılan denetimlerde taksi izni olmayan ve korsan taksicilik yaptıkları tespit edilen 3 araç polis ekiplerince alı konulurken, 5 kişi de tutuklandı.