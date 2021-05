Korsan taksici polislere saldırdı

Polise yapılan bir şikayet üzerine tutuklanan bir korsan taksici, karakolda üç polise saldırdı. Lefkoşa’da Polis Müdürlüğü önünde toplanan bir grup taksici, korsan taksicilere karşı önlem alınmasını istedi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne yapılan bir şikayet üzerine korsan taksicilik yapan 26 yaşındaki Kadir Boğnueğri polis ekiplerince tutuklandı. Ancak korsan taksici, karakolda polise saldırdı. Trafik devriyeler amiri Ahmet Soyer ve polis memurları Altuğ Cangaroğlu ve Murat Binicioğlu, söz konusu korsan taksici tarafından saldırıya uğradı.Saldırının arından bir grup taksici Lefkoşa’da Polis Müdürlüğü önünde toplanarak polise destek belirtti.Konuyla ilgili konuşan Ankara Taksi’den Mehmet Abdurahman Albayrak, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne yapılan bir şikayet üzerine Lefkoşa bölgesinde bir korsan taksicinin yakalandığını ifade ederek, bu taksicinin tutuklanarak götürüldüğü polis karakolunda polise saldırıda bulunduğunu belirtti.Lefkoşalı taksiciler olarak polise destek vermek amacıyla Polis Müdürlüğü önünde toplandıklarını ifade eden Albayrak, “Biz sadece adalet istiyoruz. Taksicinin haklarının savunulmasını, haklarının verilmesini istiyoruz. Korsan taksicilere karşı yasanın geçirilmesini istiyoruz. Turistiklerin taksi gibi çalışmamasını istiyoruz” dedi.Bu korsan taksicilerden bıkıp, usandıklarını, yolda bir korsan taksici yakaladıkları zaman her an için kavga edecek hale geldiklerini söyleyen Albayrak, “Yetkililerden, görevlilerden bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Polisimize de bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.