Koronavirüs, ülkemizden bir can daha aldı

Karantina yoğun bakımda yatan Covid-19 hastası 84 yaşındaki Mahmut Boral hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı açıklamasında,

kalp pili de bulunan hastanın, Covid'e ek olarak kalp yetmezliği, hipertansiyon, kronik akciğer rahatsızlığı ve pulmuner ödemi olduğunu kaydetti.