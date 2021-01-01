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Koronavirüs, ülkemizden bir can daha aldı

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Koronavirüs, ülkemizden bir can daha aldı
Karantina yoğun bakımda yatan Covid-19 hastası 84 yaşındaki Mahmut Boral hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, 
kalp pili de bulunan hastanın, Covid'e ek olarak kalp yetmezliği, hipertansiyon, kronik akciğer rahatsızlığı ve pulmuner ödemi olduğunu kaydetti.
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