Koronavirüs, ülkemizden bir can daha aldı

Karantina yoğun bakımda yatan Covid-19 hastası 84 yaşındaki Mahmut Boral hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı açıklamasında,
kalp pili de bulunan hastanın, Covid'e ek olarak kalp yetmezliği, hipertansiyon, kronik akciğer rahatsızlığı ve pulmuner ödemi olduğunu kaydetti.
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