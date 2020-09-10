Korona gerekçesiyle işyerini yakmaya çalıştılar

Niyazi ERGÜLEN
Gemikonağı’nda dün sabaha karşı meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kundaklanan bir cafe/bar itfaiyenin zamanında müdahalesi sonucunda çok zarar görmeden söndürüldü.
Polisten verilen bilgiye göre dün saat 04.00 sıralarında, Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren “Papel” isimli işyerinin giriş kapısı meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldı.
Yangın sonucu binanın vitrin camları, 2 adet körüklü tente, yapay çim halı ve 2 adet camları yanarak zarar gördü.
KORONALI OLDUĞU İÇİN YAKILMAK İSTENDİ İDDİASI
Bu arada olay yerinden elde ettiğimiz bilgiye göre, yanıcı maddeyle cafe /barı yakmaya çalışan kişinin yanıcı maddenin elinde alev alması sonucu elinin yandığı bölgedeki kameralara yansıdı.
Öte yandan Papel Cafe isimli işyerinde bir kişinin covid-19’a yakalandığı ve bu nedenle bölgedeki kişilerin işletmeyi kapatması yönünde onu uyardıkları ve sonrasında ise yakmaya çalıştıkları iddiası konuşulmakta.
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