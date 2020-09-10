Korona gerekçesiyle işyerini yakmaya çalıştılar

Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren “Papel” isimli işyerinin giriş kapısı meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldı

Niyazi ERGÜLEN

Gemikonağı’nda dün sabaha karşı meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kundaklanan bir cafe/bar itfaiyenin zamanında müdahalesi sonucunda çok zarar görmeden söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre dün saat 04.00 sıralarında, Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren “Papel” isimli işyerinin giriş kapısı meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakılarak kasti hasara uğratıldı.

Yangın sonucu binanın vitrin camları, 2 adet körüklü tente, yapay çim halı ve 2 adet camları yanarak zarar gördü.

KORONALI OLDUĞU İÇİN YAKILMAK İSTENDİ İDDİASI

Bu arada olay yerinden elde ettiğimiz bilgiye göre, yanıcı maddeyle cafe /barı yakmaya çalışan kişinin yanıcı maddenin elinde alev alması sonucu elinin yandığı bölgedeki kameralara yansıdı.

Öte yandan Papel Cafe isimli işyerinde bir kişinin covid-19’a yakalandığı ve bu nedenle bölgedeki kişilerin işletmeyi kapatması yönünde onu uyardıkları ve sonrasında ise yakmaya çalıştıkları iddiası konuşulmakta.

