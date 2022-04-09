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Korkutan kaza ucuz atlatıldı

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Türkeli kavşağında dikkatsiz sürücünün yol açtığı kazada iki araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

Korkutan kaza ucuz atlatıldı

 
Lefkoşa -Güzelyurt Anayolu üzerinde Türkeli kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 11:30 sıralarında meydana geldi.
68 yaşındaki İsmail Kocaman, BV 906 aracıyla Lefkoşa -Güzelyurt Anayolunda Lefkoşa’ya doğru seyrederken, Türkeli Kavşağına geldiğinde sağa dönüş yapıp kavşak içerisinde durmayarak, dikkatsizce Alayköy Anayol kavşağına giriş yapmaya çalışırken, o esnada Lefkoşa -Güzelyurt Anayolunda Güzelyurt’a doğru seyreden 44 yaşındaki Hasan Cafoğlu yönetimindeki ER 984 plakalı van araçla çarpıştı.


Kaza sonucu yaralanan BV 906 plakalı araç sürücüsü İsmail Kocaman kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
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