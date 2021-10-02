Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa’da direksiyon hakimiyetini araç sürücüsü, önce bir araca çarptı ardından bir restoranın bahçe tellerine girip yan devrildi



Lefkoşa’da dün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, önce bir başka araca çarptı ardından aracıyla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yakınlarında bulunan Urfalı Osman Bey Konağı isimli işyerinin bahçe tellerine girdi.

Dün 12:45 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden GK 563 plakalı araç sürücüsü, Ortaköy’den Göçmenköy’e doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir araca çarptı, sağ yanına yatarak Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yakınlarında bulunan Urfalı Osman Bey Konağı isimli işyerinin bahçe tellerine çarparak durabildi.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.

