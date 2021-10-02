banner583
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
35 0
Yeşilova, Girne'de kazandı
Yeşilova, Girne'de kazandı
20 0
 
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
53 0
KEİ Ofisi Girne Belediyesi'ne 12 yılda 58 milyon 455 bin TL kaynak aktardı
KEİ Ofisi Girne Belediyesi'ne 12 yılda 58 milyon 455 bin TL kaynak aktardı
16 0
Kadıköy'de kabus gibi gece
Kadıköy'de kabus gibi gece
23 0
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
41 0
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
Pandemi Hastanesi'nde ‘bebek’ mutluluğu
36 0
banner661

Korkutan kaza ucuz atlatıldı

banner476

Lefkoşa’da direksiyon hakimiyetini araç sürücüsü, önce bir araca çarptı ardından bir restoranın bahçe tellerine girip yan devrildi

banner714
Korkutan kaza ucuz atlatıldı

Lefkoşa’da dün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, önce bir başka araca çarptı ardından aracıyla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yakınlarında bulunan Urfalı Osman Bey Konağı isimli işyerinin bahçe tellerine girdi.
Dün 12:45 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybeden GK 563 plakalı araç sürücüsü, Ortaköy’den Göçmenköy’e doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir araca çarptı, sağ yanına yatarak Lefkoşa Acil Durum Hastanesi yakınlarında bulunan Urfalı Osman Bey Konağı isimli işyerinin bahçe tellerine çarparak durabildi.
Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmadı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.