Koral Bozkurt kaza geçirdi

Northernland Ltd. direktörü ve Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü başkanı Koral Bozkurt dün gece geçirdiği kazada yaralanırken, kullandığı araç yandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki Koral Bozkurt, dün saat 23.40’ta İskele-Gazimağusa ana yolunda RC 003 plakalı aracı ile güneye doğru seyrettiği sırada Silver Beach kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Kaza, Bozkurt’un yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpmasının ardından banket içerisine düşmesiyle meydana geldi.

Kazada yaralanan Bozkurt'un tedavisinin özel bir sağlık merkezinde sürdüğü; kaza nedeniylealev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ancak tamamen yandığı belirtildi.

