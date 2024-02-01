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Köpük’ün burnundan kaçamadı

Havalimanında narkotik dedektör köpeği “Köpük” ülkeye giriş yapan 29 yaşındaki Mehmet Alaca’ya tepki verdi. Alaca’nın üzerinde yapılan aramada beş gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

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Köpük’ün burnundan kaçamadı
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Havalimanı’nda, ülkeye giriş yapan 29 yaşındaki Mehmet Alaca’ya
narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Alaca’nın üzerinde arama yaptı. Aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Alaca tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 30 Ocak 2024 tarihinde saat 20.15 raddelerinde, Türkiye’den gelip Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen Mehmet Alaca’nın üzerine Narkotik dedektör köpeği Köpük’ün tepki vermesine müteakip, yapılan aramada; giymekte olduğu montunun sol iç cebi içinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.
Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mersin’de bir sokak satıcısından 7 gram olarak, 500 TL’ye aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini açıkladı.
Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Polisin ardından söz alan zanlı, uyuşturucu maddeyi valizinde unuttuğunu ifade ederek, pişman olduğunu söyledi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.  
 
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