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"Köpük" göz açtırmadı

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Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan İngiliz vatandaşının üzerinde detektör köpek Köpük’ün tepki vermesi nedeniyle arama yapıldı. Arama sonucu zanlının valizinde yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

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"Köpük" göz açtırmadı
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Havalimanı’nda uyuşturucuyla yakalanan İngiliz vatandaşı D.J.S. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru, mahkemede olayla ilgili olguları aktardı.
Polis, 27 Temmuz 2024 tarihinde, saat 09.55 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli ekip tarafından Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının üzerinde detektör köpek Köpük’ün tepki vermesi nedeniyle arama yapıldığını söyledi.
Polis, yapılan aramada, zanlının valizinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.
Polis, alınacak ifadeler de olduğunu belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, 3 günlük sürenin soruşturma amaçlı verildiğini, polisin araştırma yapması gerektiğini belirterek talebi onayladı.
 
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