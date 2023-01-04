Köpek mamalarını aldı, parasını ödemedi

Göçmenköy’de bir veteriner kliniğinden 2 bin 100 TL değerinde çeşitli ürünler alarak, evde ödeyeceğini beyan eden ve ödemeyen zanlı tutuklandı



Öte yandan Animax Veteriner Kliniği sahibi Veteriner Hekim Dilber Necatoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Dün (önceki gün) kliniğimizden 2100 TL’lik yatak, mama, kıyafet vb petshop malzemesi alıp ödemeyen, vodka şişesiyle 'kafamıza vurup öldürmekle' tehdit eden bu şahsı

Sirkat ve Sahtekarlıkla Mal Temini suçlarından tutuklanan Ayoola Olaoluwa Ijaola mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren

Polis, 3 Ocak 2023 tarihinde zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlının ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emir gereği yapılan aramada bahse konu tüm eşyaların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının Nijerya uyruklu olup halen aktif öğrenci statüsünde olduğunu belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün ispatı vücutta bulunması, 35 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Göçmenköy’de Animax Veteriner Kliniği’ne giderek 2 bin 100 TL değerinde çeşitli ürünler alarak, evde ödeyeceğini beyan eden ve ödemeyen Afrika uyruklu 33 yaşındaki Ayoola Olaoluwa Ijaola adlı öğrenci tutuklandıÖte yandan Animax Veteriner Kliniği sahibi Veteriner Hekim Dilber Necatoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Dün (önceki gün) kliniğimizden 2100 TL’lik yatak, mama, kıyafet vb petshop malzemesi alıp ödemeyen, vodka şişesiyle 'kafamıza vurup öldürmekle' tehdit eden bu şahsı Lefkoşa Polis imizin akşamına bulup sabah mahkemeye çıkarmasını tebrik eder ve gösterdikleri ilgi alaka için sonsuz teşekkür ederim, iyi ki varsınız” dedi.Sirkat ve Sahtekarlıkla Mal Temini suçlarından tutuklanan Ayoola Olaoluwa Ijaola mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, 02.01.2023 tarihinde Lefkoşa ’da sakin Ayoola Olaoluwa Ijaola’nın Göçmenköy'de faaliyet gösteren "Animax" isimli veteriner kliniğinden toplam değerleri 2100 TL olan 1 adet köpek maması, 1 adet köpek gezdirme ipi, 2 adet köpek kıyafeti, 1 adet köpek taşıma kafesi, 1 adet köpek yatağı ve 1 adet ışığı parası olmadığı halde alarak, Tahir Tehdit'e parasının evinde olduğunu ve parasını ödemesi için kendisini Gönyeli’deki ikametgahına bırakmasını istedikten sonra, adı edilenin kendisini ikametgahına bıraktığı sırada bahse konu eşyalar ile birlikte ikametgahı içerisine girerek, “Size verecek param yoktur” deyip, kapıyı kapatmak suretiyle sahtekarlıkla mal temini ile sirkat ettiğini belirtti.Polis, 3 Ocak 2023 tarihinde zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.Polis, aynı tarihte zanlının ikametgahında Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emir gereği yapılan aramada bahse konu tüm eşyaların tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.Polis, meseleyle ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının Nijerya uyruklu olup halen aktif öğrenci statüsünde olduğunu belirtti. Polis, zanlının davalarında hazır bulunması için teminata bağlanmasını talep etti Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 4 gün ispatı vücutta bulunması, 35 bin TL nakit teminat yatırması ve 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.