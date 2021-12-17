Köpeği vurup ovaya attı

Yeniceköy'de Ahmet Hazar adlı kişi, komşusuna ait köpeği tavuklarına zarar verebileceği gerekçesiyle av tüfeğiyle yaralayıp, ovaya attı



Yeniceköy'de komşusu Tahir İyici’ye ait köpeği tavuklarına zarar verebileceği gerekçesiyle av tüfeğiyle yaralayıp, ovaya attığı gerekçesiyle Ahmet Hazar tutuklandı.

Polis, zanlının evinde yaptığı aramada, 167 adet muhtelif markalarda dolu fişek ve 174 adet muhtelif markalarda boş fişek bularak, emare aldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde 1 gün tutukluluk kararı alındı.

Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahallde Ateş Etmek, Hayvan Refah yasasına aykırı hareket suçlarından tutuklanan zanlı Ahmet Hazar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozak Kuşak, olguları aktardı. Polis, meselede zanlı Ahmet Hazar'ın Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu Taşıma ve Kullanmak, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Meskul Mahallde Ateş Etmek, Hayvan Refah yasasına aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 15 Aralık 2021 tarihinde saat 08:30 raddelerinde Yeniceköy'de Dar Sokak No:6'da sakin Tahir İyici’nin köpeklerini beslemek için açtığı sırada kafesinden iki adet köpeğinin kaçtığı daha sonra bir el av tüfeği sesi duyduğunu ve sesin Dar sokak No:8 adresinden geldiğini, daha sonra ise ayni köyde sakin Ahmet Hazar'ı ikametgahının bahçesinde gördüğünü beyan ettiğini anlattı. Polis, aynı gün Ahmet Hazar’ın tespit edilerek yapılan soruşturmada ve ikametgâhının bahçesinde bir köpek olduğunu tavuklarına zarar verebileceğini düşündüğünden köpeği alarak römork ile ovaya attığını belirttiğini söyledi. Polis, akabinde Ahmet Hazar’ın ikametgâh içerisinden babasına ait 3 adet av tüfeğini görevli polislere teslim ettiğini belirtti.

Polis, Ahmet Hazar’ın söz konusu köpeği atmış olduğu yeri göstererek yapılan kontrolde köpeğin kalçasından yaralı olduğu tespit edilerek Veteriner tarafından yapılan kontrolde arka ayak kısmından ve kalçasından av tüfeği ile yaralanmış olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, Ahmet Hazar'ın ikametgahında 18:50-19:30 saatleri arasında yapılan aramada Ahmet Hazar'a ait yatak odası içerisinde 167 adet muhtelif markalarda dolu fişenk ve 174 adet muhtelif markalarda boş fişenk bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis, bu meselenin tahkikatının devam ettiğini söyleyip, zanlının serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etme olasılığı bulunduğundan 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



