banner875
banner815
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
10 0
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
25 0
 
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
16 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
84 0
55 0
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
39 0
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
14 0
banner797

Köpeğe çarptı takla attı

banner476

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda yola atılan başıboş köpeğe çarpan araç sürücüsü, beton duvara çarpıp, ardından orta refüje girip takla attı

banner825
Köpeğe çarptı takla attı

 
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.
Kazada yaralanan olmazken, bir köpek telef oldu.
Olay saat 10.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa  anayolu üzerinde, 33 yaşındaki Sabriye Özen Sayım’ın yönetimindeki PV 233 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yola atılan başıboş köpeğe çarpması sonucu meydana geldi.
Sayım yönetimindeki araç, köpeğe çarptıktan sonra yolun solunda bulunan beton duvara çarpıp, ardından orta refüje girip takla atarak tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan olmazken, köpek telef oldu.
 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.