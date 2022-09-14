Köpeğe çarptı takla attı

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda yola atılan başıboş köpeğe çarpan araç sürücüsü, beton duvara çarpıp, ardından orta refüje girip takla attı

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı.Kazada yaralanan olmazken, bir köpek telef oldu.Olay saat 10.30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa anayolu üzerinde, 33 yaşındaki Sabriye Özen Sayım’ın yönetimindeki PV 233 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, yola atılan başıboş köpeğe çarpması sonucu meydana geldi.Sayım yönetimindeki araç, köpeğe çarptıktan sonra yolun solunda bulunan beton duvara çarpıp, ardından orta refüje girip takla atarak tavanı üzerinde durdu.Kazada yaralanan olmazken, köpek telef oldu.